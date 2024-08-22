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22 августа – День Государственного флага России

22 августа – День Государственного флага России

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днём Государственного флага России В поздравлении говорится:  «Уважаемые жители Уральского федерального округа! Поздравляю вас с Днём Государственного флага России! Российский триколор – это не просто государственный символ.

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