22 августа – День Государственного флага России

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днём Государственного флага России В поздравлении говорится: «Уважаемые жители Уральского федерального округа! Поздравляю вас с Днём Государственного флага России! Российский триколор – это не просто государственный символ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владимир Якушев: «Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи
- Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024
- Марат Хуснуллин: За семь месяцев 2024 года в России отремонтировали дома, в которых проживают более 1,7 миллиона человек
Свежие комментарии