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Царьград

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В Самаре обновят 1 км трамвайных путей на 11 перекрестках

В Самаре обновят 1 км трамвайных путей на 11 перекрестках

В Самаре продолжается модернизация трамвайной инфраструктуры. С начала текущего года в городе было обновлено свыше одного километра трамвайных путей на одиннадцати перекрестках, где рельсы пересекаются с автомобильными дорогами.

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