Как Кутузов разгромил Мюрата при Тарутино ﻿

Аркадий ВЕРТЯЗИН Тарутинское сражение историки справедливо считают переломным моментом Отечественной войны 1812 года.
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