В Москве фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах президента России. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.
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