ИИ показал «правильную» экранизацию Resident Evil с красивыми Адой Вонг и Джилл Ва...

ИИ показал «правильную» экранизацию Resident Evil с красивыми Адой Вонг и Джилл ВалентайнПользователь DeviantArt с ником RADITN3 при помощи нейросети сгенерировал несколько артов, демонстрирующих «правильную» экранизацию Resident Evil.
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