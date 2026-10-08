U.S. charges Maduro, Flores with conspiracy to torture Americans

U.S. prosecutors have filed a new indictment against former Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, charging them with conspiracy to commit torture.
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