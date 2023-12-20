Старуха 50+ воротит нос от 56-летнего красавца

Вера Федорова

Когда смотрю местную, да и не только, новостную ленту, вижу, что проводится много мероприятий для людей преклонного возраста: ветеранские встречи, патриотические встречи, например, "Час с ветераном", литературные вечера, вечера, кому за..., , просто посиделки с чаепитием «Возраст жизни не помеха», да много ещё др. Так вот, участники всех этих мероприятий- женщины. Не опустившиеся, в замасленных халатах, толстые неухоженные тётки, а именно, женщины. Да, сами посмотрите, это в любом городе так. Собственно, председатели советов ветеранов тоже, в основном, женщины, женщины с активной жизненной позицией. А вот "56- летних красавцев" как-то не наблюдается, вообще, нигде😜. На печках попрятались, что ли...