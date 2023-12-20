ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Старуха 50+ воротит нос от 56-летнего красавца

Старуха 50+ воротит нос от 56-летнего красавца

"Как не посмотришь на женщин 50+ это, как правило, заплывшая жиром старуха с кучей морщин. Автор, пиши историю.

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Комментарии
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Платон Платонов
С чего бы, в 56 песок сыпался?! Это бабы в 56 старушки, а мужики ещё огого.
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1 час.
Элина Морозова
В  дядьки в 56 красны молодцы? Не смеши. Развальни с букетом  диагнозов  и вагоном комплексов.
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1 час.
Вера Федорова
Когда смотрю местную, да и не только, новостную ленту, вижу, что проводится много мероприятий для людей преклонного возраста: ветеранские встречи, патриотические встречи, например, &quot;Час с ветераном&quot;, литературные вечера,  вечера, кому за..., , просто посиделки с чаепитием «Возраст жизни не помеха», да много ещё др. Так вот, участники всех этих мероприятий- женщины. Не опустившиеся, в замасленных халатах, толстые неухоженные тётки, а именно, женщины. Да, сами посмотрите, это в любом городе так. Собственно,  председатели советов ветеранов тоже, в основном, женщины, женщины с активной жизненной позицией. А вот &quot;56- летних красавцев&quot; как-то не наблюдается, вообще, нигде😜. На печках попрятались, что ли...
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1 час.

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