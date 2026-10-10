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Что делать, если домашний кот устроил зажировку к зиме

Что делать, если домашний кот устроил зажировку к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка снова в центре внимания. К прошлому декабрю он набрал 6,5 килограмма веса, оброс густой шерстью и превратился в «большой пушистый шар».

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