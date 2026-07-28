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Газета.ру

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BI: глава OpenAI Сэм Альтман признался, что подсел на TikTok

BI: глава OpenAI Сэм Альтман признался, что подсел на TikTok

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признался, что в прошлом намеренно начал пользоваться TikTok, чтобы лучше понять принципы работы сервиса, однако со временем столкнулся с зависимостью от коротких видео.

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