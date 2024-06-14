При обстреле в Горловке погиб оператор НТВ, военкор лишился руки

Горловка. ДНР. О судьбе своих сотрудников, попавших под обстрел в Горловке, сообщило НТВ. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал телекомпании, оператор Валерий Кожин от полученных ранений скончался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии