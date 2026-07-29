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Аргументы недели

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«Я не могу понять»: Зеленский в эфире Fox News продолжает жить в мире иллюзий о вступлении Украины в НАТО

«Я не могу понять»: Зеленский в эфире Fox News продолжает жить в мире иллюзий о вступлении Украины в НАТО

В очередном интервью американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский выдал порцию уже привычных, но от этого не менее оторванных от реальности заявлений.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ни понять и ни осознать ему не дано, а играть на пианино прибором это другое! Трусость его позволяет бандеровцам держать его на поводке, а надежда на Запад и США парализуют мозг и возможность думать самостоятельно! Народ же в этом недогосударстве в таком же положении после 30-летнего промыва мозгов!
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