«Я не могу понять»: Зеленский в эфире Fox News продолжает жить в мире иллюзий о вступлении Украины в НАТО

Геннадий Бережнов

Ни понять и ни осознать ему не дано, а играть на пианино прибором это другое! Трусость его позволяет бандеровцам держать его на поводке, а надежда на Запад и США парализуют мозг и возможность думать самостоятельно! Народ же в этом недогосударстве в таком же положении после 30-летнего промыва мозгов!