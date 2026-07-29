«Я не могу понять»: Зеленский в эфире Fox News продолжает жить в мире иллюзий о вступлении Украины в НАТО

В очередном интервью американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский выдал порцию уже привычных, но от этого не менее оторванных от реальности заявлений.
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