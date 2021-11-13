Трудно искать логику и тpезвость ума у господ из США и их европейских союзников

Валентин Щербаков Что НАТО, что пиндосы, ведут себя нагло и агрессивно по отношениям с РОССИЕЙ, поэтому нам надо изменить свою, чересчур партнерскую, риторику и поставить твердый вопрос в наших взаимоотношениях, чтобы нас все услышали и поняли, что лояльность и шутки закончились.

Леонтий Букштейн А ведь это уже было произнесено вслух: Россия будет в первую очередь "разбираться" с центрами управления, где бы они не находились. В этом случае на каком месте окажется Украина?