Американская Статуя Свободы на фоне ядерного взрыва. Фото из интернета. Никогда еще мир не стоял так близко к всеобщей кaтастрофе.
Трудно искать логику и тpезвость ума у господ из США и их европейских союзников
Комментарии
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Валентин Щербаков
Что НАТО, что пиндосы, ведут себя нагло и агрессивно по отношениям с РОССИЕЙ, поэтому нам надо изменить свою, чересчур партнерскую, риторику и поставить твердый вопрос в наших взаимоотношениях, чтобы нас все услышали и поняли, что лояльность и шутки закончились.
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5 час.
Леонтий Букштейн
А ведь это уже было произнесено вслух: Россия будет в первую очередь "разбираться" с центрами управления, где бы они не находились. В этом случае на каком месте окажется Украина?
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4 час.
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