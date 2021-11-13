Политика как она есть

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Трудно искать логику и тpезвость ума у господ из США и их европейских союзников

Трудно искать логику и тpезвость ума у господ из США и их европейских союзников

Американская Статуя Свободы на фоне ядерного взрыва. Фото из интернета. Никогда еще мир не стоял так близко к всеобщей кaтастрофе.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Что НАТО, что пиндосы, ведут себя нагло и агрессивно по отношениям с РОССИЕЙ, поэтому нам надо изменить свою, чересчур партнерскую, риторику и поставить твердый вопрос в наших взаимоотношениях, чтобы нас все услышали и поняли, что лояльность и шутки закончились.
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5 час.
Леонтий Букштейн
А ведь это уже было произнесено вслух: Россия будет в первую очередь "разбираться" с центрами управления, где бы они не находились. В этом случае на каком месте окажется Украина?
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4 час.
Alexander Schwab schwab
Пока существует гладкая страна между Канадой и Мексикой никогда не будет мира на Земле!!!!!!
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