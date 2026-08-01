В Красногорском районе простились с младшим сержантом Романом Арещенко

Как сообщает издание «Красногорская жизнь», 29 июля в селе Увелье Красногорского района состоялось прощание с младшим сержантом Романом Петровичем Арещенко, который отдал жизнь при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии