Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Красногорском районе простились с младшим сержантом Романом Арещенко

В Красногорском районе простились с младшим сержантом Романом Арещенко

Как сообщает издание «Красногорская жизнь», 29 июля в селе Увелье Красногорского района состоялось прощание с младшим сержантом Романом Петровичем Арещенко, который отдал жизнь при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

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