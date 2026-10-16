С 29 октября по 1 ноября в Москве пройдет II Московская международная неделя видеоигр — ключевое событие индустрии, на котором встретятся разработчики, издатели, инвесторы и все, кто увлекается играми и анимацией.
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