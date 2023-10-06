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Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за Украины

Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.

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