В Ростовской области бушуют магнитные бури

Из-за активности Солнца в Ростовской области бушуют сильные магнитные бури. В среду, 3 апреля, магнитная буря достигнет четвертого уровня, оказывая влияние на жизнь людей, чувствительных к погодным изменениям.
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