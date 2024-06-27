Зампред Банка России: "Для решения проблем с переводами нужно как можно быстрее использовать крипту"

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин акцентировал внимание на необходимости внедрения криптовалют для решения вопросов с международными переводами.
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