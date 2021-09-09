Картина Дня

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Токаев: Казахстан готов наладить контакты с «Талибаном» для решения острых проблем

Токаев: Казахстан готов наладить контакты с «Талибаном» для решения острых проблем

Казахстанские власти готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями Афганистана для решения острых гуманитарных проблем, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает сегодня, 9 сентября, ИА «Sputnik Казахстан».

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