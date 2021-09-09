Токаев: Казахстан готов наладить контакты с «Талибаном» для решения острых проблем

Казахстанские власти готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями Афганистана для решения острых гуманитарных проблем, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает сегодня, 9 сентября, ИА «Sputnik Казахстан».