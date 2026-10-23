Многие до сих пор воспринимают PDF как некий неприкосновенный формат, который поисковик либо понимает целиком, либо игнорирует полностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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