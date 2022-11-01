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В Киеве готовятся к полному отключению воды, тепла и энергии — Кличко

В Киеве готовятся к полному отключению воды, тепла и энергии — Кличко

Киевские власти развернут порядка тысячи пунктов обогрева на случай полного отказа городских коммуникаций, написал мэр Виталий Кличко 1 ноября в своем Telegram-канале По его словам, столичные власти рассматривают различный ход дальнейших событий.

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