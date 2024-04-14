Жарим курицу на сковороде, а потом высыпаем в тесто

К пирогу с курицей можно подойди совершенно иным способом готовки. Вместо того, чтобы все ингредиенты заворачивать в тесто, мы сначала пожарим всю начинку на сковороде, а потом скрутим сам пирог – он будет почти готов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии