ОАЭ в 2023 году увеличили закупки нефтепродуктов у России в четыре раза В 2023 году масштабы закупок нефтепродуктов российского производства Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выросли в четыре раза.
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ОАЭ в 2023 году увеличили закупки нефтепродуктов у России в четыре раза В 2023 году масштабы закупок нефтепродуктов российского производства Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выросли в четыре раза.
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