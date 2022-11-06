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Георгиев одержал 6-ю победу в 8 матчах сезона, отразив 31 бросок «Коламбуса» из 32

Александр Георгиев одержал 6-ю победу в сезоне, отразив 31 бросок «Коламбуса» из 32. Российский вратарь помог «Колорадо» обыграть «Блю Джекетс» (5:1) и во втором матче в Финляндии в рамках NHL Global Series.

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