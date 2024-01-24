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Четыре человека пострадали при взрыве газа в Якутии

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Якутии

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот в Алданском районе Якутии. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы, сообщило региональное управление МЧС России.

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