Четыре человека пострадали при взрыве газа в Якутии

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот в Алданском районе Якутии. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы, сообщило региональное управление МЧС России.
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