Глава Дагестана ответил Кадырову после жесткого задержания министра из Чечни

Меликов прокомментировал заявление о «постыдной провокации». Руководитель Дагестана Сергей Меликов отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу жесткого задержания главы чеченского МЧС Алихана Цакаева на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Герзель».
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