Овчинский: на площадке «Макет Москвы» отпразднуют День весны и труда

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский сообщил, что на время майских праздников, с 1 по 4 мая – павильон «Макет Москвы» на ВДНХ приглашает гостей на специальную программу, посвященную Празднику весны и труда .
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