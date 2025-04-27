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Овчинский: на площадке «Макет Москвы» отпразднуют День весны и труда

Овчинский: на площадке «Макет Москвы» отпразднуют День весны и труда

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский сообщил, что на время майских праздников, с 1 по 4 мая – павильон «Макет Москвы» на ВДНХ приглашает гостей на специальную программу, посвященную Празднику весны и труда .

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