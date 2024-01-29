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Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США

Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США

Гибель американских солдат на военной базе в Иордании, которая 28 января была атакована беспилотным летательным аппаратом, на руках американского президента Джо Байдена, Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока.

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