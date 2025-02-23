ВС РФ меняет правила игры. ВСУ беспомощны против этого новейшего оружия

Генштаб ВС РФ меняет правила игры для противника. На передовую доставлены первые образцы инновационного вооружения – беспилотные аппараты «Микроб-10», против которых у ВСУ на данный момент отсутствуют эффективные методы защиты.
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