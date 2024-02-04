Началось: Бастрыкин устроил «чистку» чиновников, покрывавших нелегальных мигрантов

Алексей Горшков

По идее - как только представитель землячества в ментовку явится - чтобы отмазать задержанного за какие-то "художества" своего земляка - ЕГО САМОГО ЗАДЕРЖИВАТЬ НАДО, КАК ЧЛЕНА ОПГ !!! Но при нынешнем законодательстве,основа которого - Конституция РФ - написана "под чутким руководством" конкурентов сильной России, это невозможно! И вот на это-то "своё законодательство" эти упыри НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ и рассчитывают! Был же случай,когда в целом правая журналистка "Комсомолки" Скойбеда БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ИЗВИНЯТЬСЯ перед наговорившим чёрт знает что о наших спецслужбах, НО(!) - в этих законах более "прошаренным" Гозманом! И в результате - он, бЫдтА бА "ПОБЕДИТЕЛЬ", и "ходил гоголем", а она с точки зрения ЭТИХ ЖЕ, образца "святых 90-х", законов - "НЕПРАВА" !!! Проблема в СИСТЕМЕ, и система эта - СУДЕБНАЯ !!! К СУДАМ, как к таковым - спецслужбам присмотреться бы надо! Больно уж судебные решения "загадоШные"! Мера пресечения сейчас санкционируется СУДОМ - и что мы видим? На индивиде "пробы ставить негде", его мотивированно ловят - чтобы СУД... отпустил его под подписку о невыезде или домашний арест! ПЛЕВАЛИ эти деятели на такие "плюшевые" меры пресечения,и валят за границу! Пример - Соболь! СУДЫ же выносят э-э...СТРАННЕЙШИЕ приговоры! Меня интересовало - пока Навального не посадили, у него было НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СУДИМОСТЕЙ !!! ЭТО КАК ?! Сам смысл условной судимости как раз в том, что если условно судимый "накосячит" - то его АВТОМАТИЧЕСКИ в тюрьму сажают по ПЕРЕСТАВШЕЙ БЫТЬ УСЛОВНОЙ судимости. А НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО СУДИМЫЙ Навальный в Германию летает! Ещё один пример. Осудили Белоцерковскую (которая "В рот круглый год"). Её,естественно,оставляют на свободе,она - само собой - валит за границу. Её имущество конфисковано,но по решению ОПЯТЬ-ТАКИ СУДА,через некоторое время передаётся её родственникам! Насколько я знаю,если имущество конфисковано - оно уже ГОСУДАРСТВЕННОЕ,а не Белоцерковской или её родственников! ПО КАКОМУ ПРАВУ наш "самый гуманный в мире" СУД распоряжается государственным имуществом Наверняка все эти "скользкие" деятели из-под конфискации и улизнут, переписав своё имущество на родственников (ЕСЛИ УСПЕЮТ) - обидно, конечно, но, как было в сказано в "Собаке на сене": "Теряют больше иногда"! ПЕРЕЖИВАЛИ И НЕ ТАКОЕ !!! Зато заочное обвинение по тяжким статьям - ГАРАНТИЯ того что они САМИ у нас в России не появятся! Вспоминается песня Трофима о азербайджанском москвиче, где Трофим с азербайджанским акцентом от лица этого субъекта поёт: "У меня такие связи - натворю я безобразий,и судья признает мне "святой"!" Судебную систему,конечно,не переделаешь, во всяком случае - на первых порах,хотя лично я считаю, что ДАВНО ПОРА, НО(!) зачем же тупо "в лоб" идти? На каждого конкретного судью ведь можно свои рычаги воздействия найти! Как американцы поступили,когда поняли,что "в лоб" Аль-Капоне не возьмёшь? Посадили его за неуплату налогов! И в каждом из судей - УВЕРЕН есть,за что ухватиться!