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Началось: Бастрыкин устроил «чистку» чиновников, покрывавших нелегальных мигрантов

Началось: Бастрыкин устроил «чистку» чиновников, покрывавших нелегальных мигрантов

В январе текущего года российские суды рассмотрели более сотни дел в отношении коррупционеров в миграционной сфере нашей страны.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Началось-то началось, но НАДОЛГО ЛИ, и В ТОМ ЛИ НАПРАВЛЕНИИ ?! О мигрантском беспределе писАли давно, НО (!) пока &quot;простых смертных&quot; это касалось - &quot;белые люди&quot; этого и не замечали! А вот как совершенно &quot;берега потерявшие&quot; мигрантские дети с угрозами аж ГУБЕРНАТОРУ Самарской области позвонили - ВЛАСТИ &quot;ЗАЧЕСАЛИСЬ&quot; !!! Чует моё сердце - сейчас ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ уже со стороны ПРОДАЖНЫХ (выделил потому что не все такие) чиновников и &quot;буржуинов&quot; начнётся, что мы ещё &quot;Равшанов&quot; и &quot;Джамшутов&quot; ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!! Что-то мне подсказывает,что из них &quot;стрелочников&quot; сделают,а землячества (фактически организованные преступные группировки) и спонсирующие их наниматели практически РАБСКОГО труда мигрантов &quot;нащяльника-ма&quot; ОСТАНУТСЯ !!! А ведь ИМЕННО ОНИ корнем проблемы являются!
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13 час.
Алексей Горшков
По идее - как только представитель землячества в ментовку явится - чтобы отмазать задержанного за какие-то &quot;художества&quot; своего земляка - ЕГО САМОГО ЗАДЕРЖИВАТЬ НАДО, КАК ЧЛЕНА ОПГ !!! Но при нынешнем законодательстве,основа которого - Конституция РФ - написана &quot;под чутким руководством&quot; конкурентов сильной России, это невозможно! И вот на это-то &quot;своё законодательство&quot; эти упыри НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ и рассчитывают! Был же случай,когда в целом правая журналистка &quot;Комсомолки&quot; Скойбеда БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ИЗВИНЯТЬСЯ перед наговорившим чёрт знает что о наших спецслужбах, НО(!) - в этих законах более &quot;прошаренным&quot; Гозманом! И в результате - он, бЫдтА бА &quot;ПОБЕДИТЕЛЬ&quot;, и &quot;ходил гоголем&quot;, а она с точки зрения ЭТИХ ЖЕ, образца &quot;святых 90-х&quot;, законов - &quot;НЕПРАВА&quot; !!! Проблема в СИСТЕМЕ, и система эта - СУДЕБНАЯ !!! К СУДАМ, как к таковым - спецслужбам присмотреться бы надо! Больно уж судебные решения &quot;загадоШные&quot;! Мера пресечения сейчас санкционируется СУДОМ - и что мы видим? На индивиде &quot;пробы ставить негде&quot;, его мотивированно ловят - чтобы СУД... отпустил его под подписку о невыезде или домашний арест! ПЛЕВАЛИ эти деятели на такие &quot;плюшевые&quot; меры пресечения,и валят за границу! Пример - Соболь! СУДЫ же выносят э-э...СТРАННЕЙШИЕ приговоры! Меня интересовало - пока Навального не посадили, у него было НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СУДИМОСТЕЙ !!! ЭТО КАК ?! Сам смысл условной судимости как раз в том, что если условно судимый &quot;накосячит&quot; - то его АВТОМАТИЧЕСКИ в тюрьму сажают по ПЕРЕСТАВШЕЙ БЫТЬ УСЛОВНОЙ судимости. А НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО СУДИМЫЙ Навальный в Германию летает! Ещё один пример. Осудили Белоцерковскую (которая &quot;В рот круглый год&quot;). Её,естественно,оставляют на свободе,она - само собой - валит за границу. Её имущество конфисковано,но по решению ОПЯТЬ-ТАКИ СУДА,через некоторое время передаётся её родственникам! Насколько я знаю,если имущество конфисковано - оно уже ГОСУДАРСТВЕННОЕ,а не Белоцерковской или её родственников! ПО КАКОМУ ПРАВУ наш &quot;самый гуманный в мире&quot; СУД распоряжается государственным имуществом Наверняка все эти &quot;скользкие&quot; деятели из-под конфискации и улизнут, переписав своё имущество на родственников (ЕСЛИ УСПЕЮТ) - обидно, конечно, но, как было в сказано в &quot;Собаке на сене&quot;: &quot;Теряют больше иногда&quot;! ПЕРЕЖИВАЛИ И НЕ ТАКОЕ !!! Зато заочное обвинение по тяжким статьям - ГАРАНТИЯ того что они САМИ у нас в России не появятся! Вспоминается песня Трофима о азербайджанском москвиче, где Трофим с азербайджанским акцентом от лица этого субъекта поёт: &quot;У меня такие связи - натворю я безобразий,и судья признает мне &quot;святой&quot;!&quot; Судебную систему,конечно,не переделаешь, во всяком случае - на первых порах,хотя лично я считаю, что ДАВНО ПОРА, НО(!) зачем же тупо &quot;в лоб&quot; идти? На каждого конкретного судью ведь можно свои рычаги воздействия найти! Как американцы поступили,когда поняли,что &quot;в лоб&quot; Аль-Капоне не возьмёшь? Посадили его за неуплату налогов! И в каждом из судей - УВЕРЕН есть,за что ухватиться!
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13 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;в суды направлено уже 110 дел против должностных лиц, работающих в миграционной сфере&quot; МАЛОВАТО БУДЕТ! (с) Все помнят откуда. Цифра, в реальности - процентов 5 - ПЯТЬ - от количества персонажей, которые уже должны &quot;кандалами звенеть по этапу&quot;.
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3 час.

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