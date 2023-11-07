Восемь пропавших в октябре жителей Кузбасса найдены мертвыми

О результатах поисковой работы рассказали добровольцы отряда «Лиза Алерт».Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали о результатах работы по розыску пропавших в октябре жителей Кузбасса.
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