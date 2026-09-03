Не смена вывески, а смена парадигмы: как меняется бумажная отрасль в ответ на вызовы времени

Недавно в Калужской области, на родине российской бумажной промышленности, где еще при Петре Первом появились первые бумажные мануфактуры, завершилась тематическая Неделя «Бумажное сердце»: масштабный проект, включавший в себя культурные, просветительские, деловые, экологические события.
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