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Аргументы недели

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Не смена вывески, а смена парадигмы: как меняется бумажная отрасль в ответ на вызовы времени

Не смена вывески, а смена парадигмы: как меняется бумажная отрасль в ответ на вызовы времени

Недавно в Калужской области, на родине российской бумажной промышленности, где еще при Петре Первом появились первые бумажные мануфактуры, завершилась тематическая Неделя «Бумажное сердце»: масштабный проект, включавший в себя культурные, просветительские, деловые, экологические события.

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