Не смена вывески, а смена парадигмы: как меняется бумажная отрасль в ответ на вызовы времени

Недавно в Калужской области, на родине российской бумажной промышленности, где еще при Петре Первом появились первые бумажные мануфактуры, завершилась тематическая Неделя «Бумажное сердце»: масштабный проект, включавший в себя культурные, просветительские, деловые, экологические события.