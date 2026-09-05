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За рулем

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Патентные изображения Hyundai раскрыли облик будущего внедорожника компании

Патентные изображения Hyundai раскрыли облик будущего внедорожника компании

Вслед за шоу-каром Hyundai Boulder, показанным в Нью-Йорке, в сети появились патентные изображения, которые, судя по всему, являются предвестниками серийной версии этого рамного внедорожника.

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