Фигурист Галлямов об Овечкине: «Очень хочу пожелать Александру превзойти рекорд Гретцки!»

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Фигурист Александр Галлямов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки. Спортсмен перехватил инициативу у своей партнерши Анастасии Мишиной, отвечавшей на вопрос олимпийского чемпиона Алексея Ягудина о лучшем российском хоккеисте.