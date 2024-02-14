Илон Маск потребовал отставки министра внутренней безопасности США Майоркаса

Американский бизнесмен и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил на своей странице в X главу министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в потворстве незаконной миграции и призвал его уйти в отставку.
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