Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Алексеев
    Всех депутатов кто проголосовал против на карандаш и пусть объяснят избирателям свою позицию, также проверить на нетр...Нескончаемая песня
  • Юрий анин
    Борис Корчевников на "Спасе" нам фильм показывает "Повесть о настоящем человек" за что ему спасибо, а тут 68-летний С...Нескончаемая песня
  • Gennadiy Kozyrev
    Таджикистан должен ответить за геноцид русских в 1990-м и морально и материально. А до этого - ни один таджик не долж...Президент Таджики...

Европа начинает ограбление России

Европа начинает ограбление России

Автор: Дмитрий Родионов  Сначала они своруют доходы с активов, а потом и сами активы В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх