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Газета.ру

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Попова заявила, что пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма

Попова заявила, что пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма

Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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