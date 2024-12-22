Лучшие бомбардиры⚽ и ассистенты🎯 4-го тура чемпионата Новониколаевского района по футзалу 2024-2025 🏆.
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Лучшие бомбардиры⚽ и ассистенты🎯 4-го тура чемпионата Новониколаевского района по футзалу 2024-2025 🏆.