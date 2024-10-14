В России отреагировали на готовность Байдена к переговорам по сокращению ядерного оружия

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не пропускать заявление президента США Джо Байдена о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения.
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