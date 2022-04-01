Аргументы недели

97 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Он перешагнул красную черту - какие с ним могут быть переговоры , Нужно создать временное правительство во главе с Аз...Зеленский отказал...
  • Юрий Пахомов
    Предателей не где не любят…предала Родину свою!!!В «Метрополитен-о...
  • Халида Мендыбаева
    Шакал Табаки подражает Шерхану. Они думают, что ответных санкций не будет? Пока от них страдают только страны Европы....Шуляк: Верховная ...

Издание Spiegel сообщило, что рекордное количество компаний в Германии планируют повысить цены

Издание Spiegel сообщило, что рекордное количество компаний в Германии планируют повысить цены

Рекордное количество немецких компаний намерено повысить цены на свою продукцию. Соответствующую информацию предоставило издание Spiegel, ссылаясь на данные Института экономических исследований.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх