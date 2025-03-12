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Спорная земля в Крыму не имеет отношения к киевскому ФК "Динамо"

Спорная земля в Крыму не имеет отношения к киевскому ФК "Динамо"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Земельный участок в поселке Орджоникидзе в городском округе Феодосия Республики Крым, право на аренду которой пытаются оспорить власти региона, с 2020 года не принадлежит киевскому футбольному клубу "Динамо".

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