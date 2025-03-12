Спорная земля в Крыму не имеет отношения к киевскому ФК "Динамо"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Земельный участок в поселке Орджоникидзе в городском округе Феодосия Республики Крым, право на аренду которой пытаются оспорить власти региона, с 2020 года не принадлежит киевскому футбольному клубу "Динамо".