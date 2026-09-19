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Несекретные материалы

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Бойцы ВС РФ вошли в Фёдоровку под Краматорском на Донбассе

Бойцы ВС РФ вошли в Фёдоровку под Краматорском на Донбассе

Освобождение Донбасса от украинских сил продолжается. Штурмовые подразделения российских войск вошли в Фёдоровку, которая находится на берегу реки Беленькая (правый приток Казённого Торца) к юго-востоку от города Краматорска (по прямой – примерно 15 км, по дорогам – чуть больше) в ДНР.

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