Бойцы ВС РФ вошли в Фёдоровку под Краматорском на Донбассе

Освобождение Донбасса от украинских сил продолжается. Штурмовые подразделения российских войск вошли в Фёдоровку, которая находится на берегу реки Беленькая (правый приток Казённого Торца) к юго-востоку от города Краматорска (по прямой – примерно 15 км, по дорогам – чуть больше) в ДНР.