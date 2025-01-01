Двое полицейских были ранены в перестрелке с въехавшим в толпу в Новом Орлеане

Два сотрудника полиции США получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки с водителем грузовика, наехавшим на пешеходов в Новом Орлеане, сообщила в среду, 1 января, глава местного управления полиции Энн Киркпатрик, передаёт CNN.