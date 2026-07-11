Чем жили. Астрахань выпимши

Начало 20-го века. Государство Российское в очередной раз начинает бороться с пьянством. Уже проведена реформа Сергея Витте, торговля горячительными напитками находится под госконтролем, но это проблему не решает.
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