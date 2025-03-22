Русская весна
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Русская весна

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Президент Литвы предложил дерзкий план против России

Президент Литвы предложил дерзкий план против России

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о готовности отправить вооруженные силы своей страны на Украину в качестве миротворцев, пишет Bloomberg.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А мы в вашу страну миротворцев в зелёных одеждах , как вы думаете русское население поддержит эту инициативу?
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16 час.
ЕБ
Евгений Бут
Так современные руководители Прибалтики этого и боятся!
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16 час.
Константин Самарин
Шо, всех 12 человек???
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8 час.
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