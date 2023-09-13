Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках VIII Восточного экономического форума (16+) российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако), региональная сеть центров обработки данных Key Point и федеральная сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS подписали трёхстороннее соглашение.