Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках VIII Восточного экономического форума (16+) российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако), региональная сеть центров обработки данных Key Point и федеральная сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS подписали трёхстороннее соглашение.
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