Медведев о разрешенных ударах по России оружием НАТО ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.
Украинская «проба пера» у Крымского моста
Комментарии
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Юрий Золотарев
Гадёнышу-Маломерку, бандеровскому пере-презику, пора в землю!! За всё "сотворённое"! Как с Дудаевым и Масхадовым: ХЛОП! - и уже НИКТО не вспоминает!
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12 час.
САША ЛЕПАЕВ
кому верить Медведеву. да не смешите пустая трата времени. он уже раз обещал у нас в Крыму. хоть раз ударят по Крыму мы все их сравняем с землей. и сколько раз уже били и где он был. теперь наверное забыл свое обещание. раз опять обещает.
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10 час.
Вик Норд
Как сухогрузы из Одессы,и других портов плавали,так и плавают,с них и запускают.
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9 час.
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