Украинская «проба пера» у Крымского моста

Гадёнышу-Маломерку, бандеровскому пере-презику, пора в землю!! За всё "сотворённое"! Как с Дудаевым и Масхадовым: ХЛОП! - и уже НИКТО не вспоминает!

САША ЛЕПАЕВ

кому верить Медведеву. да не смешите пустая трата времени. он уже раз обещал у нас в Крыму. хоть раз ударят по Крыму мы все их сравняем с землей. и сколько раз уже били и где он был. теперь наверное забыл свое обещание. раз опять обещает.