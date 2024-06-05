Скоростной поезд «Аврора» в новом обличии показали на ПМЭФ

Он вернется на маршрут между Москвой и Петербургом Скоростной поезд «Аврора» возвращается на маршрут между Москвой и Петербургом, но будет состоять из двухэтажных вагонов с сидячими местами и современным дизайном, передает «РИА Новости».
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