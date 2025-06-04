СБУ попытались снять российский флаг в Троицком

Группа украинских военных попыталась снять российский флаг в освобожденном Троицком в Донецкой народной республике (ДНР), Об этом заявил командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергей Талалаев, пишет РИА Новости.
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