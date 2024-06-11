Гладков назвал предприятия, которые могут претендовать на финансовую помощь

Предприятия Белгородской области, получившие из-за обстрелов Вооруженных сил Украины налоговую отсрочку по уплате налогов и страховых платежей в 2023 году, а в 2024 году по этой же причине испытывающие финансовые сложности, могут претендовать на финансовую помощь, которую ранее правительство России выделило региону.