От отмостки до суда: правовые последствия нового порядка межевания придомовых территорий в Москве

5 мая 2026 года Правительство Москвы приняло постановление № 1260-ПП, которое внесло изменения в порядок подготовки, согласования и утверждения проектов межевания территории, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2017 года № 1089-ПП.
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